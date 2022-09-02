Россиян зазывают на войну с Украиной объявлениями в детских садах, церквях и автобусах. ФОТОрепортаж
Фото листовок, с помощью которых россиян призывают на войну, публикует российское оппозиционное издание "Грани", сообщает Цензор.НЕТ.
В Новосибирской области призыв подписывать контракт разместили на стенде в детском саду "Золотой ключик". Заведующая говорит, что не знает, кто повесил эту листовку.
В Екатеринбурге контракт с армией РФ рекламируют на автобусных остановках, в Новосибирске - в вагонах метро.
В Ярославле рекламу напечатали прямо на платежках за жилищно-коммунальные услуги.
В Ленинградской области к скрытой мобилизации присоединилась Русская православная церковь.
В большинстве своем россиян заманивают на войну высокими заработками. Правда, предлагаемая сумма отличается в зависимости от региона. Так, в Великом Новгороде обещают от 1 млн. рублей за полгода. В Ульяновске платить собираются от 220 тыс. рублей в месяц.
В Екатеринбурге на билбордах - реклама частной военной компании "Вагнера".
Москвичей заманивают на войну якобы необходимостью поддержать детей Донбасса. Но обещают им, что у российских военных "все получится" - вплоть до покорения Луны.
Органически на этом фоне выглядит реклама "Партии мертвых" – художественно-политического проекта, участники которого устраивают антивоенные перформансы и пикеты.