Военные учения РФ "прописаны" и не помогли проводить широкомасштабные, сложные операции россиян в Украине, - Британская разведка

Военные действия России в Украине показали, что российские военно-стратегические учения, такие как Восток-2022, не смогли помочь россиянам проводить широкомасштабные, сложные операции.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в обзоре Минобороны Британии о войне в Украине за 28 августа.

"Несмотря на войну в Украине, 1 сентября российские военные начали ежегодные совместные стратегические учения "Восток – 2022". Россия публично заявляла, что в них примет участие 50 000 военных, однако вряд ли в этом году будет активно задействовано более 15 000 военнослужащих. Это близко 20% сил, принимавших участие в последних учениях "Восход" в 2018 году", - говорится в сообщении.

В разведке отмечают, что военные действия России в Украине показали, что российские военно-стратегические учения "Восток" не смогли помочь россиянам проводить широкомасштабные, сложные операции.

"Подобные мероприятия имеют "прописанный" сценарий, не поощряют инициативу и направлены прежде всего на то, чтобы произвести впечатление на российских лидеров и международную аудиторию", - подчеркнули в разведке Великобритании.

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