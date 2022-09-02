Киев затянуло дымом. Он - третий в мире по низкому качеству воздуха
4 29336
Из-за горящего в пригороде торфяника столицу затянуло смогом. Столица попала в худшие города мира по загрязнению воздуха.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Качество воздуха ухудшилось в Шевченковском, Голосеевском, Подольском, Оболонском и Святошинском районах. На Подоле уровень загрязненности характеризуется как "опасный".
По данным ГСЧС, столицу затянуло дымом из-за пожара на торфянике в селе Сосновка Вышгородского района. Ситуацию усугубляет сезонное явление – метеорологическая дымка.
Спасатели советуют киевлянам закрыть окна, не выходить лишний раз из дома и включить на максимум воздухоочистители.
Киев попал в самые грязные города мира по актуальному уровню загрязнения воздуха в рейтинге IQAir. Худшая ситуация только в Кувейте и в чилийском городе Сантьяго.