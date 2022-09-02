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Киев затянуло дымом. Он - третий в мире по низкому качеству воздуха

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Киев затянуло дымом. Он - третий в мире по низкому качеству воздуха
Из-за горящего в пригороде торфяника столицу затянуло смогом. Столица попала в худшие города мира по загрязнению воздуха.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Качество воздуха ухудшилось в Шевченковском, Голосеевском, Подольском, Оболонском и Святошинском районах. На Подоле уровень загрязненности характеризуется как "опасный".

По данным ГСЧС, столицу затянуло дымом из-за пожара на торфянике в селе Сосновка Вышгородского района. Ситуацию усугубляет сезонное явление – метеорологическая дымка.

Спасатели советуют киевлянам закрыть окна, не выходить лишний раз из дома и включить на максимум воздухоочистители.

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Киев попал в самые грязные города мира по актуальному уровню загрязнения воздуха в рейтинге IQAir. Худшая ситуация только в Кувейте и в чилийском городе Сантьяго.

Киев затянуло дымом. Он - третий в мире по низкому качеству воздуха 01

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Топ комментарии

  • валерий коренев 41e3634f
    Вокруг масквы сплошные торфяные болота, что мешает их поджечь?????!!!
  • Senator 0eaca536
    Тайга горит и Тундра горит...на площади 35 млн гектаров леса...но на рабZee никто ничего не тушит...як казав Димон...денех сейчас нет...но вы держитесь тама...
  • Vitaly Korshik
    Как то странно получается, что торянники начинают гореть по ночам,а днем когда высокая температура -нет - возможно это поджоги? и кто это делает? - наверное приведение? - не может быть... - наверное это совпадение.
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