Россия активизировала перемещение военной техники через Мариуполь в Бердянск, - Андрющенко

Россия активизировала перемещение военной техники из Донецкого направления через Мариуполь и Мариупольский район в сторону Бердянска.

Об этом сообщил в телеграм-канале советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Фиксируем движение техники. Сегодня утром, около 7.30 по направлению из Донецка через центр Мариуполя в направлении на Бердянск проехало 10 танков. В целом в последние дни наблюдается активизация перемещения военной техники из Донецкого направления через Мариуполь и Мариупольский район в сторону Бердянска", - говорится в сообщении.

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