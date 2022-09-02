В Херсоне уничтожено здание, в котором находились около 200 оккупантов, в том числе ФСБшники, - СМИ

Дом по улице Кольцова в Херсоне, который в медиа ошибочно называют общежитием, уничтожен во время удара ВСУ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет местный портал "Мост".

По предварительным данным, в помещении могло находиться немало оккупантов.

"В ночь с 1 на 2 сентября в Херсоне прогремели несколько очень мощных взрывов. Местные жители сообщают о ракетно-артиллерийском ударе, который разрушил здание расположенное на улице Кольцова на территории Херсонского факультета Одесского государственного университета внутренних дел, который в народе зовут "Школой милиции ".

Согласно предварительной и пока официально не подтвержденной информации, в доме могли проживать около 200 оккупантов, среди которых, вероятно, были и сотрудники ФСБ", - отмечает портал.

Оккупационные СМИ удар не комментируют.

Этот дом когда-то принадлежал Херсонскому юридическому институту ХНУВД, где размещались казармы и обучающие аудитории. После ликвидации института в 2011 году здание перестроили под жилой дом и раздали квартиры полицейским. После эвакуации полиции часть пустых квартир заселили россиянами.

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