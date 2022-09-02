Кременную "посетил хлопочек", - Гайдай

В оккупированной россиянами Кременной в Луганской области несколько дней назад произошли взрывы, среди оккупантов есть погибшие.

Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай, информирует Цензор.НЕТ.

"На днях "Хлопочек" посетил и Кременную - о количестве орков на концерте у кобзона - скоро будет сообщено", - написал он.

Гайдай отметил, что россияне живут в постоянном страхе и не могут чувствовать себя на украинской земле свободно.

"Наказание придет к каждому!" – пообещал он.

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