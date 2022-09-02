Совбез ООН проведет заседание по Украине. Пригласили Кулебу и Лаврова
Об этом сообщает пресс-служба ООН, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Председательствует на заседании постоянный представитель Франции при ООН и председатель Совета Безопасности Николя де Ривьер.
Помимо этого, 7 сентября Совет проведет встречу, посвященную вынужденному перемещению в Украине.
Отвечая на вопрос медиа, будет ли после недавней миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС Совет запрашивать у Агентства отчет, он подчеркнул, что МАГАТЭ должно иметь возможность в полной мере выполнять свой мандат в Украине.
Также он отметил, что РФ попросила о встрече по этому вопросу, и Совет обсудит это в ближайшие дни. Так, если встреча состоится, то он попросит генерального директора МАГАТЭ представить отчет и обсудить, как Агентство может внести свой вклад в будущую ядерную безопасность станции.
Относительно того, примут ли участие министры иностранных дел РФ и Украины во встрече и может ли это привести к встрече между ними, в ООН сказали, что будут приглашены все министры стран-членов Совета.
Также отвечая на вопрос журналиста, запланировано ли выступление президента Украины Владимира Зеленского перед Советом, де Ривьер сказал, что это зависит от Зеленского.