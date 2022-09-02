Санкции и визовые ограничения должны заставить россиян почувствовать цену агрессии против Украины – Зеленский

Последовательная санкционная политика в отношении России и визовые ограничения для граждан этого государства должны заставить агрессора почувствовать цену войны и поспособствовать усилению позиций Украины, а следовательно достижению мира.

Об этом сказал президент Владимир Зеленский во время общения с участниками ежегодного международного экономического форума "Амброзетти", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Глава государства отметил, что в последнее время страны-партнеры несколько ослабили санкционную политику в отношении России.

"Если до этого государства помогали кто как мог, то сегодня в этой помощи наступил "эффект колибри". Мы стоим на месте, санкции продвигаются медленнее, очередные пакеты слабее. Российские туристы приезжают отдыхать в Италию, Францию, Испанию, а затем поддерживают российское вторжение", – сказал Владимир Зеленский.

Президент подчеркнул, что российское общество должно ощущать на себе цену войны, и тогда оно будет влиять на политическое руководство.

"Сила Украины – это и есть путь к быстрому миру, потому что это будет вызывать слабость у России. Сила как на поле боя, так и поддержка нашей безопасности, армии, санкционная поддержка, поддержка нашего бизнеса и выход западного бизнеса с территории Российской Федерации. Не поддерживать сегодня их бюджет, не поддерживать их экономику, а выходить (с рынка России. – Ред.)", – сказал Глава государства.

Владимир Зеленский отметил, что РФ игнорирует международное право, принципы работы международных институций и оккупирует территории других стран, поэтому россияне должны почувствовать реальные последствия такой политики.

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"Не может быть к ним такое же отношение, как к другим туристам, как к другим людям, которые являются гражданами демократических государств, которые живут в мире, в законе и не захватывают другие территории, не поддерживают войну деньгами", – подчеркнул Президент.