В списке дочери Путина: Кабмин предлагает ввести санкции против ряда лиц из РФ и Беларуси

Кабмин поддержал инициативу Минреинтеграции и одобрил новый пакет ограничительных мер. Это касается 99 физических и 178 юридических лиц.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минреинтеграции.

"В частности, речь идет о предприятиях военно-промышленного комплекса РФ, должностных лиц нацбанков России и Беларуси. Попали под ограничения и другие российские и белорусские компании и граждане этих стран – способствовавшие агрессии РФ против Украины и с помощью которых Россия пыталась обходить примененные против неё санкции", - говорится в сообщении.

Предусмотрено применение санкций к группе компаний "Серния" и связанных лиц – именно они использовались РФ для обхода санкционных ограничений и поставок продукции микроэлектроники для нужд военно-промышленного комплекса. К российским производителям микроэлектроники и программного обеспечения и компаниям, причастным к хакерским атакам.

"Также применяются санкции к группе компаний "Царьград", распространяющих пророссийскую пропаганду, и компаний, занимавшихся майнингом в интересах промышленного сектора страны-агрессора. Список попавших под жесткие ограничения одиозных персон возглавили дочери Владимира Путина.

Следует добавить, что санкции против них всех применили также и США. Поэтому теперь ограничения к государству-агрессору и его сторонникам будут применяться синхронно странами-партнерами и Украиной", - добавили в министерстве.

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