Новости

185 тысяч украинских детей пошли учиться в польские школы

2 48419
185 тысяч украинских детей пошли учиться в польские школы
Новый учебный год в школах Польши начали 185 тысяч детей, бежавших от войны в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр образования Польши Пшемыслав Чарнек в эфире RMF FM.

По оценкам, в Польше проживает около 700-800 тысяч детей из Украины школьного возраста.

Подавляющее большинство из них начали обучение в начальных школах, более 40 тысяч - в детсадах и несколько тысяч в гимназиях, техникумах и ремесленных школах.

"185 тысяч", - сказал Чарнек, отвечая на вопрос, сколько именно украинских детей пошли в польские школы, и добавил, что это на 7 тысяч меньше, чем 24 июня, когда закончился 2021/2022 учебный год.

По словам министра, большое количество находящихся в Польше украинских учеников учатся дистанционно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала российского вторжения Нидерланды стали убежищем для 50 тысяч украинцев, - Кабмин

"Дистанционное обучение в Украине будет продолжаться и большинство этих детей, безусловно, будут на дистанционном обучении в Украине", – сказал глава Минобразования Польши. "Остальные дети учатся дистанционно либо возвращаются в Украину, либо находятся в другой стране", - сказал он.

Чарнек также сообщил, что органы местного самоуправления получили 900 миллионов злотых в поддержку украинских детей в польских школах до июня.

Как сообщалось, в чешские школы 1 сентября пошли до 60 тысяч детей украинских военных беженцев.

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Oleksii Sulyma
    Звісно що на польскій.
  • Oleksii Sulyma
    Велика дяка польскему народові!А дітям-щастя та успіхів на новому життевому шляху.Річ Посполита-то цивілізована,європейська держава,де в них буде майбутне.
  • Ihor Demkiv 98d868d7
    73% вибрали цю владу а тепер обурюються що молоді не повернуться. Причинно-наслідкові звязки не бачите? Голосуєте по-пріколу а потім з торбою по світу...Бачили очі що купували...
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости