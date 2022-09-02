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Очередной обмен военнопленными провели в Донецкой области: Украина вернула 14 защитников

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Очередной обмен военнопленными провели в Донецкой области: Украина вернула 14 защитников
В Донецкой области сегодня состоялся очередной обмен военнопленными между Украиной и Россией.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне, об этом сообщили в Координационном центре по вопросам обращения с военнопленными

"Домой вернулись 14 украинских Защитников. Среди них десять из 58 отдельной механизированной бригады (ОМБР) и четверо - из 30 ОМБР. Они попали в плен оккупационных войск весной этого года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что среди освобожденных воинов - офицер и военный медик.

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Топ комментарии

  • Алекс Мышкевич
    З поверненням на Батьківщину, Воїни !
  • Вася Шевченко f77d76ba
    слава Богу... живі...
  • Мария Курносая f917fea4
    .а до верещук и зеленского у вас вопросов нет!? красный крест официальное обьявил, что не учавствовал в переговорах за АЗОВ! все вопросы до власти. кстати, а как обстоят дела с пленными нацгвардецами с чернобыля?
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