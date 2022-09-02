Очередной обмен военнопленными провели в Донецкой области: Украина вернула 14 защитников
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В Донецкой области сегодня состоялся очередной обмен военнопленными между Украиной и Россией.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне, об этом сообщили в Координационном центре по вопросам обращения с военнопленными
"Домой вернулись 14 украинских Защитников. Среди них десять из 58 отдельной механизированной бригады (ОМБР) и четверо - из 30 ОМБР. Они попали в плен оккупационных войск весной этого года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что среди освобожденных воинов - офицер и военный медик.