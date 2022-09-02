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ВСУ ударили по паромной переправе и двум районам сосредоточения сил войск РФ в Херсонской области: Уничтожены 37 рашистов

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ВСУ ударили по паромной переправе и двум районам сосредоточения сил войск РФ в Херсонской области: Уничтожены 37 рашистов
Украинские защитники нанесли удар по российским оккупантам в Херсонской области.

Об этом говорится в сводке ОК "Південь", передает Цензор.НЕТ.

"Наши ракетно-артиллерийские подразделения в рамках выполнения огневых задач нанесли результативные удары по паромной переправе вблизи села Львово и по двум районам сосредоточения сил и средств противника.

Подтвержденные потери врага составляют 37 рашистов, 3 танка, 4 гаубицы "Мста-Б", реактивная система залпового огня "Град", 10 единиц автобронетехники и склад боеприпасов в Бериславском районе. Поврежденный вчера в районе Сухого Ставка самолет Су-25 подтверждено выведен из состава вражеских сил", - отметили в Командовании.

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Топ комментарии

  • ॐ Серж ॐ
    А тім Часом...
    🍁 СМИ сообщают, что НАБУ получила информацию о возможной причастности должностных лиц ОПУ и депутатов партии "Слуга народа" к масштабному хищению гуманитарной помощи, сообщает внештатный агент НАБУ Евгений Шевченко.

    По его словам, в схеме участвовали глава ОП Андрей Ермак, его зам - Кирилл Тимошенко, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия и его друг Вемир Давитян.

    "А Старух, Некрасова, Щербина, Анатолий Куртев и другие были только техническими. исполнителями", - сообщил Шевченко.

    Он заявил, что детали рассказывать не может из-за тайны следствия, но по его словам, зампредседателя Запорожской ОВА Злата Некрасова, "получила свою высокую ответственную должность именно при согласовании Тимошенко и Ермака, а лоббировал ее назначение никто другой, как Давид Арахамия".

    "Пока жена Кирилла Тимошенко проживает в Вене, там же с няней проживает сын Златы Некрасовой, там же проживает семья Вемира Давитяна, и т.д. - вместе воруют деньги, вместе живут, вместе отдыхают", - написал Шевченко в Facebook.
  • Aleksey NotBad
    Чем хороши переправы: не надо бегать по полям каждого кацапа по одному ловить. Собрались в кучу, тапком их хлоп! Дёшево и сердито.
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    ЗСУ-черговий респект.Не зупиняйтесь...
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