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Японская компания запустила сине-желтый поезд. ФОТО

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Японская компания запустила сине-желтый поезд. ФОТО
По японской железной дороге курсирует поезд с желто-голубыми вагонами в знак поддержки украинских железнодорожников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Японская компания Kotohira Railway в знак уважения к украинским железнодорожникам, которые спасают людей с горячих точек и рискуют собственной жизнью, запустила поезд в цветах украинского флага", - говорится в сообщении.

Как отмечается, прокатиться в таком вагоне можно в городе Такамацу.

Японская компания запустила сине-желтый поезд 01


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Топ комментарии

  • Snart
    Дякую Японії за підтримку.
  • Letchik
    Японо-бандерівці?
  • Ned Stark
    Ну або традиційну народну творчість часів війни 1905 року намалюють:
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