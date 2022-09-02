Японская компания запустила сине-желтый поезд. ФОТО

По японской железной дороге курсирует поезд с желто-голубыми вагонами в знак поддержки украинских железнодорожников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Японская компания Kotohira Railway в знак уважения к украинским железнодорожникам, которые спасают людей с горячих точек и рискуют собственной жизнью, запустила поезд в цветах украинского флага", - говорится в сообщении.

Как отмечается, прокатиться в таком вагоне можно в городе Такамацу.



