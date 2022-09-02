Ермак пытается "замять" дело о присвоении гуманитарной помощи топ-чиновниками Запорожья, - Лерос. ДОКУМЕНТ

Фигуранты дела о присвоении гуманитарной помощи разворовывали даже питание и лекарства.

Об этом сообщил нардеп Гео Лерос, передает Цензор.НЕТ.

"Эти животные разворовывали даже питание и лекарства! Посмотрите список участников этой группировки, это организованная вертикаль под "крышей" главы запорожской администрации, которого покрывает Зеленский. Владимир Зеленский, ты в доле? Чего молчишь? Или "какая разница" откуда воровать?

Сейчас Ермак пытается замять это дело, все фигуранты спокойно трудятся на своих должностях. А хуже всего, что Ермак возглавляет эту вертикаль по всей стране и мне хорошо известно, что такая х€₽ня творится в каждой области. Позор вам!!!" - подчеркнул парламентарий.

Ранее сообщалось, что СБУ и НАБУ проводят обыски у топ-чиновников Запорожской области по делу о присвоении гуманитарной помощи.

Агент НАБУ Шевченко заявил, что запорожские чиновники Старух, Куртев, Щербина и Некрасова разворовали 22 морских контейнера, 389 вагонов и 220 грузовиков гуманитарки.

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