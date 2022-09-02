Бизнес Мураева оформил на себя друг Зеленского и спонсор "Слуги народа" Слюсарев

Пророссийский политик Евгений Мураев спокойно лишается активов, которые у него до сих пор не конфискованы.

Об этом сообщил юрист Харьковского антикоррупционного центра Владимир Рисенко, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, через полгода войны у Мураева никак не могут конфисковать активы.

"И потому он преспокойно их лишается, пока ему дали время, и у него есть вдохновение. А вот вдохновения и фантазии у него действительно много. Он с такой фантазией подыскал себе такого партнера по единению, что от их кульбитов дух захватывает. Зацените красоту игры … Теперь часть его активов оформлена на … Вадима Слюсарева.

Именно того Вадима Слюсарева, которого как только не называли в СМИ - неофициальный куратор Слуги народа в Харьковской области, бывший пограничник, который потом пограничной службе помещение в аренду сдавал, а кусочки границы в аренду брал, якобы член политсовета Слуги народа, смотавшегося в РФ перед вторжением. А вот теперь еще помогает Евгению Мураеву его активы в Украине от конфискации скрыть", - пояснил Рисенко.

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Он напомнил, что адвокат Слюсарева возразила, что он находится в РФ, однако не сказала, где он сейчас.

Напомним, ранее глава ЦПК Виталий Шабунин заявил, что из-за промедления Украина уже практически потеряла два важных актива Мураева.

Как ранее писал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, Слюсарев был избран в политсовет "Слуги народа" в марте 2021 года.

Слюсарев получил звание генерала за Януковича в 2011 году, был помощником народного депутата Партии регионов Артема Пшонки, с 14-го года в бегах. Слюсарев летает в Крым к своим родителям, имеющим российские паспорта, владеет двумя гостиницами в Алуште, девятью фирмами по ввозу импорта в Украину и землей на пограничном переходе Гоптивка.

Позже оказалось, что за последние три года Вадим Слюсарев летал самолетом из Российской Федерации 20 раз. И плюс один раз ездил на поезде. Кроме того, в 2018 году Слюсарев летал в Крым и обратно 4 раза, а в 2017 году Слюсарев был в Крыму 5 раз.

В начале июня 2021 года член политического совета партии "Слуга народа" Вадим Слюсарев попал в базу сайта "Миротворец". По данным сайта, Слюсарев пытался легализовать оккупацию Крыма и занимался там коммерческой деятельностью, а также участвовал в контрабандных перемещениях грузов и товаров на оккупированные территории.

Тогда же экс-президент Грузии, глава исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеил Саакашвили заявил о причастности члена политсовета "Слуга народа" Вадима Слюсарева к контрабандным схемам на украинско-российской границе: "Он является главным контрабандистом в направлении России и главным контрабандистом.

Впоследствии, расследование Kyiv Post и OCCRP установило, что компании "слуги народа" Слюсарева ввозили в Украину нелегальные сигареты. В руках журналистов оказались документы румынской таможни. Никакой реакции партии "СН", СНБО и СБУ на это расследование не последовало.

В марте 2022 года выяснилось, что член партии "Слуга народа" и один из кураторов партии в Харьковской области Вадим Слюсарев 18 февраля уехал из Украины в Российскую Федерацию. По данным российской пограничной службы 18 февраля Слюсарев въехал в Россию на авто через КПП "Нехотеевка". Целью указано "временное проживание".