В партии Шольца требуют от него "мирные инициативы", - Spiegel
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.
В ходе конференции депутатской фракции СДПГ в Дрездене несколько участников высказались за "мирную инициативу от СДПГ" для прекращения войны в Украине. Идею озвучил член фракции в Бундестаге Бернд Вестфаль.
Вестфаль считает, что "человеческие страдания, разрушенная инфраструктура и потеря благосостояния должны подтолкнуть к более разумным решениям".
Выступивший в поддержку этого предложения Ральф Штегнер требовал "не сводить решение проблемы к вопросу поставки оружия" и "шире применять дипломатические и политические инструменты".
Член комитета по иностранным делам Бундестага Майкл Рот в комментарии Spiegel дистанцировался от заявлений однопартийцев и напомнил, что Германия прилагала достаточно дипломатических усилий для предотвращения вторжения России в Украину, однако российский диктатор Владимир Путин не хотел мира тогда и не хочет его сейчас. Рот подчеркнул, что "Путин пытается из-за раскола нашего общества делегитимизировать поддержку Украины".