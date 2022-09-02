Новости • Война

В партии Шольца требуют от него "мирные инициативы", - Spiegel

9 42639
В партии Шольца требуют от него "мирные инициативы", - Spiegel
По данным Spiegel, депутаты от Социал-демократической партии Германии, в которую входит канцлер Германии Олаф Шольц, потребовали от правительства "большей активности в выдвижении дипломатических мирных инициатив"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.

В ходе конференции депутатской фракции СДПГ в Дрездене несколько участников высказались за "мирную инициативу от СДПГ" для прекращения войны в Украине. Идею озвучил член фракции в Бундестаге Бернд Вестфаль.

Вестфаль считает, что "человеческие страдания, разрушенная инфраструктура и потеря благосостояния должны подтолкнуть к более разумным решениям".

Выступивший в поддержку этого предложения Ральф Штегнер требовал "не сводить решение проблемы к вопросу поставки оружия" и "шире применять дипломатические и политические инструменты".

Член комитета по иностранным делам Бундестага Майкл Рот в комментарии Spiegel дистанцировался от заявлений однопартийцев и напомнил, что Германия прилагала достаточно дипломатических усилий для предотвращения вторжения России в Украину, однако российский диктатор Владимир Путин не хотел мира тогда и не хочет его сейчас. Рот подчеркнул, что "Путин пытается из-за раскола нашего общества делегитимизировать поддержку Украины".

Читайте: Я много раз общался с Путиным и продолжу это делать, - Шольц

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • mrSmith
    Можете територію колишньої НДР запропонувати *****.
  • Urs
    да да!!!! запрошуємо депутатів від Соціал-демократичної партії Німеччини на нуль для перемовин з росіянами!
  • xander 9cf28439
    Дві консерви прокукурікали те, за що їм заплатили. Ну таке, нічого цікавого.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости