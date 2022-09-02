"Руководитель" больницы в Херсоне отдал палаты под жилье для оккупантов

В Херсоне "руководитель" одной из больниц отдал палаты учреждения, где должны размещаться пациенты, под жилье для российских военных.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в фейсбуке отдел коммуникации полиции Херсонской области.

"В Херсоне в сотрудничестве с военной администрацией РФ разоблачен руководитель больницы. В июне коллаборант прошел курсы по обучению по российским стандартам медицины в городе Керчь АР Крым. Палаты стационара больницы, где должны оказывать медицинскую помощь больным жителям города, руководитель отдал под жилье для российских солдат", – говорится в сообщении.

В полиции добавили, что сотрудничать с российскими захватчиками мужчине помогают две его заместительницы.

Правоохранители сообщили также о других преступлениях захватчиков и их приспешниках на временно захваченных РФ территориях Херсонщины.

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В частности, военнослужащие РФ захватили имущество предприятия, которое проводило работы по реконструкции взлетно-посадочной полосы на территории аэропорта Херсон в Чернобаевке. Присвоили и используют для своих нужд специализированную технику, транспорт, запасные части, ремонтные материалы, инструменты, контейнеры и мобильный дом предприятия.

В городе Геническе представители "власти" захватчиков захватили помещение районного управления службы по чрезвычайным ситуациям, его работникам заявили, что управление будет работать по законодательству РФ. Работники службы по чрезвычайным ситуациям не могут выполнять свои функции и не имеют доступа к служебным помещениям.

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В Херсоне на ул. Нефтяников военные РФ захватили территорию завода для размещения там своей техники и личного состава. Военнослужащие РФ проникли на территорию и приказали работникам покинуть помещение и территорию предприятия. Присвоили и используют в свою пользу все постройки, оборудование, транспорт, производственные запасы, инженерные и энергетические коммуникации производственного комплекса.