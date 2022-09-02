Еще три предательницы, среди которых "звезда" российской пропаганды, разоблачены в Луганской области, - СБУ

Сотрудники Службы безопасности собрали доказательства добровольного сотрудничества с врагом на временно оккупированной территории Луганской области еще 3-х предательниц.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Службы безопасности Украины.



По данным СБУ, задокументирована также активная раскрутка в пропагандистских роликах РФ 19-летней уроженки Сватово.



Так, "юную Лизу из освобожденного Сватового" пытаются сделать "лицом" народа Луганщины, ожидавшего российского "асвобаждения". Среди прочего девушка снялась в телевизионных проектах, где:

▪️ поддерживала оккупационную политику и ведение агрессивной войны против Украины;

▪️ призвала помогать армии страны-агрессора в войне;

▪️агитировала земляков сотрудничать с оккупационной администрацией РФ на захваченных территориях Луганской и Харьковской областей.



Как отмечается, еще две коллаборантки успели доказать свою лояльность захватчикам, поработав на так называемых руководящих должностях террористической организации ЛНР. Теперь им поручили установление оккупационного режима на только что захваченных территориях.

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"Одна сейчас руководит незаконной "паспортизацией" жителей Белокуракивщины: отвечает за процесс замены украинских паспортов на псевдодокументы т.н. "ЛНР" и паспорта РФ. Ранее она работала и.о. так называемого руководителя отделения миграционной службы в Краснодонском районе ЛНР" Теперь заняла аналогичную должность в так называемом "Белокуракинском РОВД МВД ЛНР".



Другая коллаборантка - "глава" так называемого "Кременского района ЛНР", незаконно созданного оккупантами на территории Северодонецкого района Луганщины", - говорится в сообщении.



Злоумышленница прибыла в Кременную из временно оккупированного Луганска после захвата города армией РФ как "кадровое подкрепление".



В прошлом "регионалка" была секретарем райсовета и активно участвовала в антиукраинских пропагандистских мероприятиях.



В благодарность оккупанты предложили ей псевдодолжность "и.о. главы администрации Кременского района ЛНР", где она активно способствует утверждению оккупационного режима.

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"Что касается всех этих лиц, продолжается досудебное расследование по статье 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины. Все разоблаченные предатели обязательно будут отвечать перед законом. Им грозит до 10 лет лишения свободы", - отмечают в ведомстве.