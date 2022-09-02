Цельность ЗАЭС нарушали несколько раз. Это не может продолжаться, - Гросси
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Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси сообщил, что физическая целостность оккупированной Запорожской АЭС была нарушена несколько раз.
"Очевидно, что станция и физическая целостность станции были нарушены несколько раз... это не может продолжаться", - сказал Гросси, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
Гросси добавил, что во время его пребывания на АЭС звуки боевых действий звучали "неудобно близко".
"Были моменты, когда огонь был очевидным, тяжелые пулеметы, артиллерийские минометы, два-три раза (это было, - ред.) действительно очень тревожно, я бы сказал, для всех нас", - отметил он.