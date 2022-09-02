Цельность ЗАЭС нарушали несколько раз. Это не может продолжаться, - Гросси

Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси сообщил, что физическая целостность оккупированной Запорожской АЭС была нарушена несколько раз.

"Очевидно, что станция и физическая целостность станции были нарушены несколько раз... это не может продолжаться", - сказал Гросси, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Гросси добавил, что во время его пребывания на АЭС звуки боевых действий звучали "неудобно близко".

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"Были моменты, когда огонь был очевидным, тяжелые пулеметы, артиллерийские минометы, два-три раза (это было, - ред.) действительно очень тревожно, я бы сказал, для всех нас", - отметил он.