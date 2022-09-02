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Цельность ЗАЭС нарушали несколько раз. Это не может продолжаться, - Гросси

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Цельность ЗАЭС нарушали несколько раз. Это не может продолжаться, - Гросси
Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси сообщил, что физическая целостность оккупированной Запорожской АЭС была нарушена несколько раз.

"Очевидно, что станция и физическая целостность станции были нарушены несколько раз... это не может продолжаться", - сказал Гросси, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Гросси добавил, что во время его пребывания на АЭС звуки боевых действий звучали "неудобно близко".

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"Были моменты, когда огонь был очевидным, тяжелые пулеметы, артиллерийские минометы, два-три раза (это было, - ред.) действительно очень тревожно, я бы сказал, для всех нас", - отметил он.

Топ комментарии

  • Евгений Агро
    Ну так скажіть своїм керівникам, що терміново треба ЗАЕС демілітарізувати і ввести руйнівні санкції на рашистію, поки вона цього не зробить і не передасть станцію Україні.
  • Сергей Гусаченко fe44ea74
    А с украинскими сотрудниками ЗАЭС переговорил? Условия их работы проверил? А в подвалы под станцией зашел? Почему это зеленое чмо не собирается встречать Гросі на первом же украинском блокпосту для обсуждения обстановки?
  • Анатолий К 65c6a92d
    звичайно скаже своєму начальнику чи керівникам, що терміново ЗАЕС потрібно демілітаризувати, а ООН і Червоний Хрест мають забрати зданих на каторгу і смерть захисників Маріуполя,США і Англія мають дати потужні ракети, гроші, гуманітарку, які "слуги" мають тут мародерити,ЄС і весь світ ввсести санкції на Засрашку...., а що має робити той, хто здав південь і ЗАЕС і хто все закатав в асфальт? І що має робити той "хто", який довів цю ситуацію до такого стану, чи злочинними наказами, чи некомпетентністю розставлених кадрів, сваоїм оточенням і т.п.? Чому хтось має щось робити за того, кого вибрали аж 73%???
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