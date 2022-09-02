Украина ввела санкции против "гида" ЗАЭС, дезинформировавшего миссию МАГАТЭ
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В новый санкционный список, который Кабмин утвердил 2 сентября, включили советника гендиректора "Росатома" Рената Карчаа, проводившего "экскурсию" миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС, дезинформируя их.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook министра энергетики Украины Германа Галущенко.
"Сегодня - гид на станции, а завтра - санкции. Вчера весь мир наблюдал, как он (Ренат Карчаа - ред.) проводит "экскурсию" для миссии МАГАТЭ на ЗАЭС, дезинформируя на каждом шагу. А сегодня он уже - подсанкционное лицо, которой теперь никто не пожмет руку", - пишет глава Минэнерго.
Добавим, что кроме советника гендиректора, в санкционном списке более 700 физических и юридических лиц, связанных с российской государственной корпорацией "Росатом".
Кабинет министров на своем заседании одобрил новый пакет санкций, касающийся 99 физических и 178 юридических лиц, включая дочерей президента РФ Владимира Путина.