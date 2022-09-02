Войска РФ не могут стягивать резервы на Херсонщину, логистика подорвана, - ОК "Південь"
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Российские оккупанты уже не могут подтягивать резервы на захваченные территории Херсонской области. ВСУ подорвали их логистику.
Об этом сообщила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Украины "Південь" Наталья Гуменюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Она заявила, что в регионе остаются "некоторые транспортные пути", которые оккупанты могут использовать гипотетически. В то же время все они находятся под огневым контролем ВСУ.
Украинские воины точно и регулярно уничтожаются склады с боеприпасами и понтонные переправы на юге. Это подрывает логистику оккупантов настолько, что они не могут подтягивать резервы, отметила Гуменюк.