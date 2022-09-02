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Войска РФ не могут стягивать резервы на Херсонщину, логистика подорвана, - ОК "Південь"

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Войска РФ не могут стягивать резервы на Херсонщину, логистика подорвана, - ОК "Південь"
Российские оккупанты уже не могут подтягивать резервы на захваченные территории Херсонской области. ВСУ подорвали их логистику.

Об этом сообщила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Украины "Південь" Наталья Гуменюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Она заявила, что в регионе остаются "некоторые транспортные пути", которые оккупанты могут использовать гипотетически. В то же время все они находятся под огневым контролем ВСУ.

Украинские воины точно и регулярно уничтожаются склады с боеприпасами и понтонные переправы на юге. Это подрывает логистику оккупантов настолько, что они не могут подтягивать резервы, отметила Гуменюк.

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  • Александр Бычик
  • Ksenia VB
    Поки що переламу на нашу користь там немає.
    Давайте не радіти завчасно.
    Менше геройства, більше професійної роботи.
  • Власов Сергей b3083465
    не так швидко як Вам хочется але буде
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