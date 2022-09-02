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В оккупированном Херсоне в третий раз за сутки раздаются взрывы

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В оккупированном Херсоне в третий раз за сутки раздаются взрывы
В оккупированном россиянами Херсоне уже третий раз за 2 сентября жители сообщают о звуках взрывов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду".

По состоянию на 16:34 стало известно, что в оккупированном Херсоне снова слышны взрывы.

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Утром 2 сентября российские пропагандисты и местные телеграмм-каналы сообщали о по меньшей мере шести взрывах в оккупированном россиянами Херсоне, около полудня жители также слышали звуки взрывов.

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Топ комментарии

  • Sophia-Maria Duglass
  • Йцу Кенг 07b0c614
  • IgorYakovlevich
    Закликаю всіх і себе: постаратись не волати до військових "а де ж той контрнаступ!". Перед нами ворог втричі сильніший за нас (за живою силою, технікою та ін.), а для контрнаступу ми на цій ділянці маємо бути втричі сильніше, тому й не кидаємось у кавалерійську атаку у стилі В. І. Чапаєва, а методично довбаємо та знекровлюємо ворога, і Хаймарси нам у допомогу!
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