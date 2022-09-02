В оккупированном Херсоне в третий раз за сутки раздаются взрывы
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В оккупированном россиянами Херсоне уже третий раз за 2 сентября жители сообщают о звуках взрывов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду".
По состоянию на 16:34 стало известно, что в оккупированном Херсоне снова слышны взрывы.
Утром 2 сентября российские пропагандисты и местные телеграмм-каналы сообщали о по меньшей мере шести взрывах в оккупированном россиянами Херсоне, около полудня жители также слышали звуки взрывов.