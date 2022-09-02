До окончания активных боевых действий в Украине осталось 7-9 недель. Затем к весне мы будем иметь дело со статической войной, - эстонская разведка

Глава Разведывательного центра Сил обороны Эстонии Марго Гросберг считает, что к весне война в Украине будет проходить в статическом виде.

Об этом он сказал в пятницу на брифинге в минобороны Эстонии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Как я уже говорил на прошлой неделе, до окончания активных боевых действий осталось 7-9 недель - в зависимости от того, когда испортится погода. Затем к весне мы будем иметь дело со статической войной, которую мы сейчас наблюдаем в Донецкой и Луганской областях", - сказал Гросберг.

Маловероятно, что за это время удастся освободить всю территорию Украины, добавил Гросберг.

По его словам, добиться такого большого успеха за столь короткое время будет очень сложно.

Гросберг также прокомментировал интенсивные наступления украинских сил в Херсонской области.

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"Я бы не стал классифицировать это как массированное наступление. Но с начала апреля Украина смогла добиться успехов в Херсонской области", - сказал он.

По словам Гросберга, выход украинских войск на Днепр устранит опасность того, что российские войска попытаются продвинуться в направлении Одессы.

При этом, по его словам, как российским частям будет сложно переправиться через Днепр, это будет сложно сделать и украинским войскам.

По словам Гросберга, для успешного наступления требуется трехкратное преимущество сил.

Кроме того, Россия выстроила многочисленные оборонительные сооружения в Херсонской области, а украинские силы смогли прорвать только первую линию, сказал он.

В то же время успехи Украины в Херсонской области и все более интенсивное наступление снизят возможности оккупационных властей провести там "референдум", считает Гросберг.