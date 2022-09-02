В рамках помощи украинской культуре Германия будет поддерживать российские оппозиционные СМИ, - Ткаченко
Об этом министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сообщил на брифинге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
Речь идет об объявленной ранее Германией помощи украинской культуре в 20 млн. евро.
"В Германии я узнал, что средства, которые запланированы для медиа в определенной пропорции, пойдут на поддержку находящихся в Германии украинских журналистов, а также на поддержку оппозиционной российской прессы", — рассказал Ткаченко.
Он добавил, что непонятно, как российские оппозиционные СМИ имеют отношение к поддержке украинских медиа.
"Была оживленная дискуссия с коллегами из немецкого ведомства, тем не менее, мы благодарны коллегам за то, что они поддерживают украинских творцов", - сказал Ткаченко.
По словам Ткаченко, во время своего первого во время войны зарубежного визита он обсудил с немецкими чиновниками вопрос о помощи украинской культуре в трех секторах.
Во-первых, речь шла о поддержке украинского культурного наследия, музеев и театров накануне зимы, ремонте помещений, особенно в Харькове, поддержке отопительного сезона.
Второй вопрос — поддержка артистов и художников в Украине, из которых 80 процентов сейчас находятся в Украине. Говорили о возобновлении финансирования Украинского культурного фонда и Украинского института книги. Также обсудили общие мероприятия с немецкими и французскими коллегами в виде концертов типа коллаборации.
Третий вопрос – это поддержка украинских медиа.
Общая сумма срочных потребностей украинского культурного сектора составляет 250 млн. евро, отметил министр.
По его словам, украинская делегация получила заверения от немецкой стороны, что Германия как председательствующая в G-7 будет созывать собрание по этому поводу, где предложит так называемый "информационный рамштайн".
Ткаченко также рассказал, что ЮНЕСКО обещает расширить свою работу в Украине. В частности, речь идет о внесении центра Одессы в список культурного наследия ЮНЕСКО.