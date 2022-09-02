Для обороны Крыма оккупанты готовят курсантов Военно-морского училища имени Нахимова
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Укринформу сообщили в Управлении стратегических коммуникаций Аппарата Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины.
"Стало известно, что по инициативе начальника Черноморского высшего военно-морского училища имени П.С.Нахимова было инициировано обращение в генеральный штаб ВС РФ о создании на базе училища морского стрелкового полка и направлении его для обороны Крымского полуострова", - сообщили в Генштабе.
По предварительной информации, возглавить такой полк должен начальник факультета береговых ракетно-артиллерийских войск и специальной подготовки – Герой России, полковник Владимир Карпушенко, стрелковые батальоны – начальники курсов училища. Должности командиров рот и взводов будут распределены между наиболее подготовленными курсантами выпускного курса факультета береговых ракетно-артиллерийских войск и специальной подготовки, поскольку основная часть курсовых офицеров и преподавателей отказываются идти на фронт и пишут рапорты о переводе в другие военные учебные заведения на территории РФ.
В настоящее время известно, что в Генштабе ВС РФ поддержали такую инициативу, отработали соответствующую организационную директиву по формированию морского стрелкового полка, а также проводят работу по его введению в боевой состав ВС РФ.
Как рассказали в Управлении стратегических коммуникаций, также рассматриваются варианты о передаче в состав полка боевых бронированных машин от подразделений Росгвардии Чеченской Республики - так называемых "кадыровцев", поскольку ехать на "оборону" Крыма у боевиков Рамзана Кадырова отсутствует желание.
В Генштабе ВСУ напомнили, что военное учебное заведение имеет опыт формирования и применения подобных подразделений. Так, во время Второй мировой войны была создана 76 морская стрелковая бригада, командиром которой был начальник училища капитан 1-го ранга Апостолы Борис Николаевич. Только на этот раз начальник Черноморского высшего военно-морского училища контрадмирал Александр Гринкевич почему отказался возглавлять морской стрелковый полк.