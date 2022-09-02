Автомобиль лесной охраны подорвался на мине в Житомирской области, один человек погиб

В Житомирской области подорвался на мине автомобиль лесной охраны Народичского спецлесхоза. Один человек погиб.

Об этом в фейсбуке сообщило Житомирское областное управление лесного и охотничьего хозяйства, передает Цензор.НЕТ.

"Снова трагедия в Народичском спецлесхозе. На мине подорвался автомобиль лесной охраны предприятия. В результате взрыва егерь Радчанского лесничества Сергей Саливоник погиб на месте, а лесничий этого же лесничества получил ранения. Он доставлен в медецинское учреждение. У погибшего осталось трое несовершеннолетних детей", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 14 июля в Народичской громаде работники лесничества наехали на противотанковую мину, в результате чего погибли три человека.

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