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Россия остановила поставки газа Европе из-за якобы неисправности "Северного потока"

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Россия остановила поставки газа Европе из-за якобы неисправности "Северного потока"
Российская газовая компания "Газпром" вечером 2 сентября объявила о полной остановке прокачки газа по трубопроводу "Северный поток" из-за обнаруженной неисправности в единственной компрессорной станции "Портовая", которая продолжает работать.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение "Газпрома" в Telegram.

Там утверждают, что во время регламентных работ на газоперекачивающем агрегате Trent 60 компрессорной станции "Портовая" "обнаружена утечка масла с примесью герметизирующего состава по разъемам клеммных соединений кабельных линий датчиков скорости ротора низкого и промежуточного".

Также масло якобы обнаружили в районе кабельной линии во внешнем клеммном шкафу системы автоматического управления агрегата. "Газпром" утверждает, что акты обнаружения утечек масла подписаны представителями компании Siemens, помогающими с техобслуживанием.

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"К устранению замечаний по работе оборудования транспорт газа к газопроводу "Северный поток" полностью остановлен", – добавили в российской компании.

Россия остановила поставки газа Европе из-за якобы неисправности Северного потока 01

Фото Газпрома: "Одна из выявленных утечек на ГПА №24 КС "Портовая".

Напомним, ранее "Газпром" прекратил поставки в Европу из-за трубопровода "Северный поток" на три дня, начиная со среды. Как сообщал "Газпром", остановка необходима, чтобы провести техническое обслуживание и планово-предупредительные работы на единственном работающем газоперекачивающем агрегате Trent 60.

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Топ комментарии

  • Mykola Trofimenko 138bf09c
    От і добре! Ніхто не накладе на парашу санкції краще, ніж сама параша
    Так тримати!
  • Зэлэный_Змий
    газові сховища заповнені на 85-90%, через місяць-другий в роботу підключають декілька додаткових терміналів прийому скрапленого газу. Норвегія наростила видобуток і Нідерланди (у яких друге після Норвегії за обʼємом родовище газу в Європі) вирішли відновити призупинений видобуток.
    Кацапи, ви - дебіли.
  • YU ST
    Друзі, при перекладі треба враховувати, що олія і масло - це харчові продукти в українській мові. А технічне - це мастило та олива.©
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