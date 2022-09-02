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Оккупант о ситуации на фронте: "Тяжелую технику всю расх#ярили, а на своих консервных банках мы, бл#дь, х#й проедем", - перехват ГУР. АУДИО

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В очередном перехвате ГУР военный РФ рассказал о потере тяжелой техники и невозможности атаковать ВСУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Главного управления разведки Минобороны.

"Мы бы давно уже выбили их нах#й, но у нас, бл#дь, видишь техники них#я нет. А на своих консервных банках мы, бл#дь, х#й проедем. Нас прошьют, как нех#й петь. Нам надо на тяжелой технике прорываться, а тяжелую технику всю расх#ярили", - описывает ситуацию оккупант.

Смотрите: "Офицеры и контрактники собираются оружие складывать": Захватчик рассказал, что некоторые оккупанты собираются отказаться воевать, - перехват ГУР МО. АУДИО

Топ комментарии

  • Вася Шевченко f77d76ba
  • Йцу Кенг 07b0c614
    яка сумна новина.....
  • Ksenia VB
    збирайте клунки і чухайте на рашку.
    не можуть вони..
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