Оккупант о ситуации на фронте: "Тяжелую технику всю расх#ярили, а на своих консервных банках мы, бл#дь, х#й проедем", - перехват ГУР. АУДИО

В очередном перехвате ГУР военный РФ рассказал о потере тяжелой техники и невозможности атаковать ВСУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Главного управления разведки Минобороны.

"Мы бы давно уже выбили их нах#й, но у нас, бл#дь, видишь техники них#я нет. А на своих консервных банках мы, бл#дь, х#й проедем. Нас прошьют, как нех#й петь. Нам надо на тяжелой технике прорываться, а тяжелую технику всю расх#ярили", - описывает ситуацию оккупант.

Смотрите: "Офицеры и контрактники собираются оружие складывать": Захватчик рассказал, что некоторые оккупанты собираются отказаться воевать, - перехват ГУР МО. АУДИО