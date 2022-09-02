Глава Минкульта Ткаченко против закрытия музея Булгакова в Киеве
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Александр Ткаченко заявил во время брифинга в Украинском медиацентре.
"Мне странно было прочитать заявление Союза писателей. Чем помешал музей Союзу писателей – не знаю. Булгаков киевлянин. Да, у него были в некоторых его произведениях, художественных, подчеркиваю, произведениях, реплики определенных героев по освободительной борьбе Украины в начале ХХ века", – сказал Ткаченко.
Его доводы сводятся к тому, что Булгаков был киевлянином.
Что касается позиции писателя в "украинском вопросе", то министр сказал, что музей Булгакова здесь точно не виноват.
"Ни музей, ни памятник. Я думаю, что союзу есть чем заниматься, чем решать вопросы музея Булгакова. Позиция очевидна – точно не стоит трогать", - подчеркнул Ткаченко.