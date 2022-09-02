Власти планируют возобновить "Большую стройку" и дали 400 млн грн на освещение деятельности Рады, а обещанные деньги на жилье для АТОшников-переселенцев не выделяют, ссылаясь на войну, - заявление организации "АТО ВПО"

Переселенцы-члены АТО интересуются после сообщений властей о возобновлении "Большого строительства" и выделении 400 млн грн на освещение деятельности Верховной Рады, где обещанные им деньги на жилье.

Об этом говорится в заявлении организации "АТО ВПО", передает Цензор.НЕТ.

"Большая стройка" снова актуальна - ВСУ подождут?

На фронте воюют тысячи бойцов с временно оккупированных территорий, лишившихся жилья и имущества. Восемь лет большая часть бойцов АТО ВПЛ остаются бездомными. Тем временем, Рада в разгар войны планирует возобновить финансирование... строительства дорог. Украинцы жертвуют на ВСУ последнее, тысячи людей потеряли дома – в то же время, чиновники, как в "старые-добрые" времена намылились пилить бюджет на "Большом Строительстве"?!

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Чтобы решить вопрос жилья для защитников Украины с временно оккупированных территорий, Кабмин в 2018 году принял постановления #280 и 719, идея которых заключалась в получении людьми средств на покупку жилья. На словах хорошо, а по факту денег на финансирование этой программы выделялось критически мало для реального решения проблемы.

В конце 2021 появилась надежда в виде дофинансирования на текущий год и полного закрытия вопроса в 2022 году. За счет дофинансирования более двухсот семей АТО ВПЛ таки смогли приобрести жилье, а остальные ждали своей очереди в следующем году. А дальше началось полномасштабное вторжение – и логично, что приоритеты изменились. Предусмотренные для финансирования жилья средства забрал резервный фонд. И эти действия власти вполне понятны. Предваряя гневные комментарии, хочу отметить, что сообщество АТО ВПО четко осознает, что в стране война, и мы не хотим доить обескровленное государство. Но мы хотим получить ответы.

Я бы, пожалуй, не писал этот пост, если бы не новости. Вышеупомянутые планы властей разблокировать программу "Большого строительства" в разгар войны. А также новость о том, что на освещение деятельности ВР выделили более 400 миллионов. А решение по АТО ВПЛ формулируются по принципу: пацаны, вы красавчики, но с вами будем разбираться после победы. Вы со своими детьми бомжуете 8 лет, побомжуете еще. А между тем некоторые ребята не дождались выплат, потому что ушли на фронт, находясь в статусе бомжа. И, может, уже не дождутся..." - говорится в заявлении переселенцев-участников АТО.