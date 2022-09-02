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"Газпром" лжет о поломке на "Северном потоке", - Еврокомиссия

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"Газпром" лжет о поломке на "Северном потоке", - Еврокомиссия
В Еврокомиссии считают, что российская компания "Газпром" объявила о закрытии газопровода "Северный поток" под лживым предлогом.

Об этом заявил спикер Еврокомиссии Эрик Мамер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Объявление "Газпрома" сегодня днем о том, что он снова закрывает "Северный поток-1" из-за обманной отговорки, является еще одним подтверждением его ненадежности как поставщика. Это также доказательство цинизма России, поскольку она предпочитает сжигать газ вместо того, чтобы выполнять контракты", - заявил Мамер.

Читайте: Россия остановила поставки газа Европе из-за якобы неисправности "Северного потока"

Российская газовая компания "Газпром" в пятницу вечером объявила о полной остановке прокачки газа по трубопроводу "Северный поток" из-за якобы обнаруженной неисправности в единственной компрессорной станции "Портовая", которая продолжала работать.

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Топ комментарии

  • Amber
    Кацапи завжди брехали , брешуть і будуть брехати , бо це
    не люди , а біологічне сміття на генетичному рівні 😠
  • Kucher
    якщо кацап не бреше - він не дихає.
  • віктор федорович 31ee1569
    Виявляється, що газом є не лише метан, але й кисень! і його теж можна перекрити! - Французская компания Air Liquide, которая поставляет кислород в российские больницы, заявила 2 сентября, что уходит из России.
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