МАГАТЭ оставит двух представителей на Запорожской АЭС после завершения миссии, скоро будет отчет, - Гросси

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси в пятницу подтвердил, что по завершении миссии на Запорожской атомной электростанции останется двое представителей организации.

Об этом Гросси заявил на пресс-конференции в штаб-квартире МАГАТЭ в Вене, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Гендиректор МАГАТЭ напомнил, что в четверг возглавил миссию с участием 15 экспертов организации, проведших несколько часов на Запорожской АЭС.

"Шесть наших экспертов остаются там. Они продолжат работу, которая началась вчера. И после этого, как я уже говорил в Киеве после визита на Запорожскую АЭС, мы устанавливаем постоянное присутствие на месте – на этот раз с участием двух экспертов, которые продолжат работу", – сказал он.

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Гросси также отметил, что на Запорожской АЭС "сложилась уникальная ситуация, когда украинскую станцию контролируют российские оккупационные силы", и добавил, что на следующей неделе представит отчет о ситуации исполнительному совету МАГАТЭ.