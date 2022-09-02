МАГАТЭ оставит двух представителей на Запорожской АЭС после завершения миссии, скоро будет отчет, - Гросси
Об этом Гросси заявил на пресс-конференции в штаб-квартире МАГАТЭ в Вене, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Гендиректор МАГАТЭ напомнил, что в четверг возглавил миссию с участием 15 экспертов организации, проведших несколько часов на Запорожской АЭС.
"Шесть наших экспертов остаются там. Они продолжат работу, которая началась вчера. И после этого, как я уже говорил в Киеве после визита на Запорожскую АЭС, мы устанавливаем постоянное присутствие на месте – на этот раз с участием двух экспертов, которые продолжат работу", – сказал он.
Гросси также отметил, что на Запорожской АЭС "сложилась уникальная ситуация, когда украинскую станцию контролируют российские оккупационные силы", и добавил, что на следующей неделе представит отчет о ситуации исполнительному совету МАГАТЭ.