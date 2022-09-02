Оккупанты перекрывали Керченский мост, чтобы вывезти награбленное и свои семьи, - Гуменюк
15 01327
Российские захватчики вывозят украденное имущество украинцев из Херсонской области на территорию временно оккупированного Крыма, а затем вывозят его свои семьи по Керченскому мосту.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила спикер объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире всеукраинского телемарафона.
"Россияне не зря перекрывали Керченский мост, поскольку пытались использовать его реверсно – и подтягивая резервы, и вывозя то, что для них самое ценное – награбленное и свои семьи", - сказала она.