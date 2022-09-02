В России пугают США, что они вот-вот станут стороной конфликта и будут "последствия"
Российское агентство "РИА Новости" приводит соответствующие слова замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, передает Цензор.НЕТ.
"Мы неоднократно предупреждали США о последствиях, которые могут наступить, когда США, совершая эту накачку и приобщаясь к другим формам прямой поддержки Киева, по сути дела, ставит себя в положение, близкое к тому, что можно назвать стороной конфликта.
Самая тонкая грань, отделяющая США от превращения в сторону конфликта, не должна служить какой-либо иллюзией для безумных антироссийски настроенных сил, что, если вы ее переступите, все останется как есть", - заявил Рябков.
Рябков также повторил, что Россия способна использовать ядерное оружие, если существование страны будет поставлено под угрозу, поскольку "это прописано в российской военной доктрине".