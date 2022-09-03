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На южном направлении ВСУ захватили в плен трех военных РФ, уничтожили более 100 оккупантов и 60 единиц вражеской техники, - ОК "Південь"

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На южном направлении ВСУ захватили в плен трех военных РФ, уничтожили более 100 оккупантов и 60 единиц вражеской техники, - ОК "Південь"
Вооруженные силы Украины уничтожили на юге 106 оккупантов и 60 единиц вражеской техники.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на оперативное командование "Південь" в Facebook.

ВСУ захватили в плен трех российских военных, 2 танка Т-62, боевую машину десанта, БТР-82, много оружия с боекомплектом.

В течение дня россияне нанесли восемь авиаударов по позициям ВСУ, в ответ наша авиация нанесла 22 удара, а ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более 400 артиллерийских задач.

ВСУ поразили командно-наблюдательный пункт 205-й отдельной мотострелковой казачьей бригады и понтонную переправу возле Казацкого.

Также были поражены два пункта боеснабжения и три склада боеприпасов в Херсонском и Бериславском районах.

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Потери россиян на юге за сутки:

  • 14 танков Т-72 и Т-62;
  • гаубица "Мста-Б";
  • авиадесантная самоходная артиллерийско-минометная установка;
  • 2 реактивные системы залпового огня "Ураган";
  • 3 пушки-гаубицы 152-го калибра;
  • мобильный миномет 120-го калибра;
  • 2 беспилотных разведчика;
  • 35 единиц автобронетехники.
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Топ комментарии

  • Pavlo Tverdokhlib
    А в ранковому зведенні ГенШтаб окремо помічає, що байрактари знов літають і трощать русню. Так що їхні ППО явно просаджені
  • vadyan
    Схоже, що це правда, що на Правому березі ппо знищено вже точково, бо наші соколики вже десятками бронетехніку знищують... І по втратах їх вже нема, і доправити їх туди вже ніяк не можна...
  • PowerOfTheMirror
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