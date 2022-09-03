Россия пытается выставить украинское контрнаступление в Херсонской области мгновенным поражением, что является умышленным искажением реальности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные американского Института изучения войны (ISW).

"Сложные контрнаступления не могут быть решены за день или в течение нескольких дней, а представление Россией немедленного поражения Украины из-за отсутствия постоянных претензий Украины на территориальные приобретения является умышленным искажением реальности", - говорится в сообщении.

Российские и марионеточные официальные лица укрепляют свои позиции по украинскому контрнаступлению, утверждая, что оно ослабит украинскую армию.

При этом российские блоггеры усилили распространение ложных информационных нарративов о контрнаступлении 1-2 сентября, поскольку информационное пространство вокруг успеха и темпов украинского контрнаступления оставалось туманным. ISW отмечает, что россияне, вероятно, продолжат распространять эти нарративы, чтобы использовать украинское оперативное молчание.





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