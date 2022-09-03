Утром в Вознесенске на Николаевщине раздался взрыв, - Ким

Сегодня ночью, 3 сентября, ориентировочно в 4:20, в г. Вознесенск раздался взрыв.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким в телеграм-канале.

Николаевский район. В течение дня, 2 сентября, под плотным огнем врага находилась Первомайская громада. С 13:07 до 13:20 пгт Первомайское был под обстрелом. Попадания по открытым территориям. Пострадавших и разрушений нет. Обстрелам также подверглись с. Новониколаевка и его окрестности. В результате чего произошло возгорание жилого дома, повреждены хозяйственные постройки. Пострадавших нет. В с. Константиновка обстрелы совершались по открытым территориям и окрестностям населенного пункта. Пострадавших нет.

Баштанский район: Вчера, 2 сентября, около 20:00 были обстрелы за пределами с. Степное Широковской громады. Пострадавших нет.

Продолжаются обстрелы Березнеговатской громады. В часности, за прошедшие сутки были обстреляны прилегающие территории пгт Березнеговатое, сел Любомировка, Новогригоровка и Большое Артаково. Информация о последствиях уточняется.

Вознесенский район. 3 сентября, ориентировочно в 4:20, в г. Вознесенск прогремел взрыв. Предварительно без жертв и пострадавших. Подробная информация уточняется", – говорится в сообщении.

В Первомайском районе день и ночь прошли относительно спокойно.

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