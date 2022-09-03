Общие боевые потери РФ с начала войны – около 49 050 человек, 235 самолетов, 2034 танка и 4403 бронированные машиы. ИНФОГРАФИКА
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Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 3 сентября потери личного состава противника составляют около 49 050 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 3.09 ориентировочно составляют:
личного состава – 49050 (+350) человек ликвидировано,
танков ‒ 2034 (+25) ед.,
боевых бронированных машин ‒ 4403 (+37) ед.,
артиллерийских систем – 1134 (+8) ед,
РСЗО – 293 (+4) ед.,
средства ПВО - 153 (+0) ед.,
самолетов – 235 (+1) ед.,
вертолетов – 205 (+0) ед.,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 864 (+11),
крылатые ракеты - 203 (+5),
корабли/катера 15 (+0) ед.,
автомобильной техники и автоцистерн - 3268 (+21) ед.,
специальная техника – 105(+0).
"Наибольшие потери противник понес на Донецком и Криворожском направлениях", - добавляют в Генштабе.