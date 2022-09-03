Общие боевые потери РФ с начала войны – около 49 050 человек, 235 самолетов, 2034 танка и 4403 бронированные машиы. ИНФОГРАФИКА

Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 3 сентября потери личного состава противника составляют около 49 050 человек.