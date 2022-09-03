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ВСУ наступают на трех направлениях в Херсонской области, - британская разведка

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ВСУ наступают на трех направлениях в Херсонской области, - британская разведка
Вооруженные силы Украины с 29 августа 2022 года возобновили наступательные операции на юге Украины. Одним из элементов является наступление на широком фронте к западу от реки Днепр с упором на три направления в пределах оккупированной Россией Херсонской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

"У операции есть ограниченные непосредственные цели, но силы Украины, вероятно, добились определенной тактической внезапности, используя плохую логистику, администрирование и руководство в российских вооруженных силах", - говорится в сводке.

Как отмечают в британской разведке, поскольку боевые действия также продолжаются на Донбассе и возле Харькова, ключевое решение для российского командования в ближайшие дни состоит в том, куда направить силы оперативного резерва, которые они могут создать.

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Топ комментарии

  • 5 копійок
    Звільнити Херсонщину і перекрити воду на Крим яку віддав кацапам оманський зрадник.
  • Olena Lynch
    Боже хлопці, дай вам сил зробити це.
  • Чайка Київ
    З Богом, рідненькі
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