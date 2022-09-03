По меньшей мере 9 воинов из Закарпатья погибли в боях на юге Украины
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Девять бойцов 128-й горно-штурмовой бригады отдали жизнь за Украину.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на ТСН.
Закарпатье – в трауре. Там прощаются с бойцами 128-й горно-штурмовой бригады.
Известно о гибели не менее девяти военных.
В Закарпатской военной администрации сообщили, что герои погибли в боях на юге Украины.
В Мукачево прощались с командиром разведывательной роты Василием Бабичем, которому было всего 26.
Чтобы почтить память командира разведроты и других павших героев, по всей области приспустили государственные флаги, а в храмах всех конфессий одновременно отслужили панихиды.