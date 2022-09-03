Воздушные силы за сутки уничтожили 5 вражеских БПЛА, сбили 5 "Калибров" и ударили по оккупантам ракетами HARM

Силы ПВО за сутки, 2 сентября, сбили 5 российских ракет над Днепром и 5 вражеских беспилотников.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Командовании Воздушных сил ВС Украины.

"За минувшие сутки 2 сентября и начало суток (до 2:00 ч.) 3 сентября зенитными ракетными подразделениями Воздушных сил уничтожены пять беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня и пять крылатых ракет морского базирования типа "Калибр", выпущенных оккупантами из акватории Черного моря", - говорится в сообщении.

Авиация Воздушных сил Вооруженных сил Украины бьет по оккупантам на разных направлениях.

Смотрите также: Украинские военные сбили 5 российских ракет, которые враг направил на Днепр, - Резниченко. ФОТОрепортаж

"Экипажи МиГ-29 и Су-27 обеспечивают истребительное прикрытие для ударной авиации и бьют по позициям ПВО противника противорадиолокационными ракетами AGM-88 HARM. Тем временем, бомбардировочная и штурмовая авиация традиционно наносит ракетно-бомбовые удары по взводным и ротным опорным пунктам, позициям реактивных систем залпового огня, переправам, складам боеприпасов, запасам ГСМ, скоплении живой силы и бронированной техники оккупантов", - преодолевали в Командовании.