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Белый дом об остановке "Северного потока": Неудивительно

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Белый дом об остановке "Северного потока": Неудивительно
Полная остановка газопровода Северный поток не удивительна, ведь Россия использует энергоносители как оружие против Европы.

Об этом заявил представитель Совета нацбезопасности при президенте США Джо Байдене, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

"К сожалению, неудивительно, что Россия продолжает использовать энергетику как оружие против европейских потребителей", – заявил представитель Совета.

Европа и США сотрудничают, чтобы обеспечить достаточные запасы газа, добавил чиновник.

"В результате этих усилий европейские хранилища газа будут заполнены к критическому зимнему отопительному сезону. Одних этих усилий недостаточно, и мы продолжим совместную работу, чтобы решить тревожную энергетическую ситуацию в Европе", – сказал он.

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ЕС намерен запретить импорт российской нефти и нефтепродуктов с декабря, напомнили в агентстве. А 2 сентября страны G7 согласились ввести потолок цен на российскую нефть, чтобы сократить доходы РФ от ее продаж.

Топ комментарии

  • Анатолий К 65c6a92d
    Хай запитають у Меркель, що всі "північні потоки" чисто комерційні проекти і нічого спільного зі зброєю. Москогвити ж ні разу нікого не надурили і не шантажували, то все видумки США і бандьор.
  • Olena Lynch
    Не тільки на нафту, на ГАЗ теж треба так зробити ціну, вище за яку вони не можуть продавати свій гребаний газ.
  • Alex Ukr fc29d6f6
    Или у Зеленского,как хорошо Жигули на ЗАЗ собирать,кацапогаз прокачивать,электричеством с Бульбосрусью торговать.
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