Новости

45% россиян за "присоединение" Херсонской и Запорожской областей Украины к России, - опрос "Левада-Центра"

7 06872
45% россиян за "присоединение" Херсонской и Запорожской областей Украины к России, - опрос "Левада-Центра"
Огромная часть жителей страны-агрессора РФ, которым годам промывали мозги кремлевской пропагандой, мечтают о захвате чужих территорий и их "присоединении" к России. В частности, большинство россиян слишком озабочены судьбой некоторых областей Украины.

В часности, 45% россиян считают, что Херсонская и Запорожская области Украины должны присоединиться к России. Об этом свидетельствуют данные соцопроса "Левада-Центра", проведенного с 25 по 31 августа, информирует Цензор.НЕТ.

Кроме 45% агрессивно настроенных россиян, еще 21% заявили, что Херсонская и Запорожская области должны стать "независимыми государствами". Также соцопрос показал, что против захвата Херсонщины и Запорожья выступают только 14% граждан страны-агрессора.

Примечательно, что среди поддерживающих войну РФ против Украины более половины считают, что Херсонская и Запорожская области должны "войти" в состав РФ. Среди тех, кто не поддерживает действия российских оккупантов, такого мнения придерживается только каждый пятый.

Читайте также: Более 80% граждан РФ потеряли свои сбережения после начала войны России против Украины, - опрос

Также соцопрос показал, что большинство жителей страны-оккупанта мечтают, чтобы на территории временно оккупированных Херсонской и Запорожской областей были проведены фейковые референдумы.

Стоит отметить, что большинство россиян, которые проявляют агрессивные намерения по захвату чужих территорий, это люди старше 40 лет.

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Перехватчик
  • Тимофій Тимофеєв
    «Всю Россию охватил сифилис патриотизма!» - А.Герцен, революционер (1812 - 1870 гг.)
  • Olena Lynch
    Хай вони що хотять то і роблять ,ці довбаний росіяни, нам не треба знати що Вони думають, нам треба своє робити.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости