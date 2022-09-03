45% россиян за "присоединение" Херсонской и Запорожской областей Украины к России, - опрос "Левада-Центра"

Огромная часть жителей страны-агрессора РФ, которым годам промывали мозги кремлевской пропагандой, мечтают о захвате чужих территорий и их "присоединении" к России. В частности, большинство россиян слишком озабочены судьбой некоторых областей Украины.

В часности, 45% россиян считают, что Херсонская и Запорожская области Украины должны присоединиться к России. Об этом свидетельствуют данные соцопроса "Левада-Центра", проведенного с 25 по 31 августа, информирует Цензор.НЕТ.

Кроме 45% агрессивно настроенных россиян, еще 21% заявили, что Херсонская и Запорожская области должны стать "независимыми государствами". Также соцопрос показал, что против захвата Херсонщины и Запорожья выступают только 14% граждан страны-агрессора.

Примечательно, что среди поддерживающих войну РФ против Украины более половины считают, что Херсонская и Запорожская области должны "войти" в состав РФ. Среди тех, кто не поддерживает действия российских оккупантов, такого мнения придерживается только каждый пятый.

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Также соцопрос показал, что большинство жителей страны-оккупанта мечтают, чтобы на территории временно оккупированных Херсонской и Запорожской областей были проведены фейковые референдумы.

Стоит отметить, что большинство россиян, которые проявляют агрессивные намерения по захвату чужих территорий, это люди старше 40 лет.