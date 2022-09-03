Новости

Германия согласилась на назначение Макеева новым послом Украины, - СМИ

3 22222
Германия согласилась на назначение Макеева новым послом Украины, - СМИ
Германия согласилась с кандидатурой Алексея Макеева на должность нового посла Украины, который должен заменить Андрея Мельника.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом со ссылкой на свои источники в дипломатических кругах сообщает Spiegel.

Президент Франк-Вальтер Штайнмайер согласился на назначение новым послом Алексея Макеева.

Алексей Макеев является спецпредставителем МИД Украины относительно санкционной политики и членом международной экспертной группы Ермака-Макфола. На дипломатической службе он с 1996 года, за это время работал, в частности, в Берлине и Берне, хорошо владеет немецким языком.

Читайте также: Экс-посол Украины в ФРГ Мельник: Зеленский хотел бы видеть меня в своей команде в Киеве

Топ комментарии

  • Olena Lynch
    Член групи Єрмака-Макфолла. Далі можна не писати.
  • Микола Мазуренко
    Якщо від дєрьмака, то є агентом путіна. Коли вже цього кремлівського поца посадять, щоб не гадив?
  • Чайка Київ
    Не просто черговий. Особа приближена до виконувача обов'язків презЕдента. До самого дерьмака.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости