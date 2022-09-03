Германия согласилась на назначение Макеева новым послом Украины, - СМИ

Германия согласилась с кандидатурой Алексея Макеева на должность нового посла Украины, который должен заменить Андрея Мельника.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом со ссылкой на свои источники в дипломатических кругах сообщает Spiegel.

Президент Франк-Вальтер Штайнмайер согласился на назначение новым послом Алексея Макеева.

Алексей Макеев является спецпредставителем МИД Украины относительно санкционной политики и членом международной экспертной группы Ермака-Макфола. На дипломатической службе он с 1996 года, за это время работал, в частности, в Берлине и Берне, хорошо владеет немецким языком.

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