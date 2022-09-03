ФБР во время обыска нашло у Трампа 11 тыс. правительственных записей, в том числе тайных, - Reuters

ФБР обнаружило более 11 тысяч правительственных документов и фотографий во время обыска 8 августа в имении Мар-а-Лаго бывшего президента Дональда Трампа во Флориде.

Об этом пишет Reuters, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Из более чем 11 тысяч правительственных записей и фотографий 18 было обозначено как "совершенно секретно", 54 – как "секретно" и 31 – как "конфиденциально", согласно подсчету Reuters в правительственной инвентаризации.

"Совершенно секретно" - это самый высокий уровень секретности, предназначенный для сокровенных секретов страны.

Документы с классификационными пометками иногда совмещались с другими предметами, такими как книги, журналы и газетные вырезки.

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Напомним, ранее сообщалось, что ФБР при обысках у Трампа обнаружило 11 комплектов секретных документов. Часть из них была обозначена как вполне секретная и предназначалась для доступа только в специальных государственных учреждениях.

Между тем, бывший президент требует вернуть на место документы, изъятые агентами.