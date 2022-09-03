Оккупанты распространяют фейки о "неудачах" ВСУ на Херсонщине, но умалчивают о собственном бессилии, - Соболевский
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Российские захватчики в своей пропаганде разгоняют фейки о якобы "неудаче" ВСУ в Херсонской области.
Об этом сообщил заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский, передает Цензор.НЕТ.
При этом орки скромно умалчивают и не комментируют количество уничтоженных за эти дни их военных складов, техники, центров принятия военных решений.
Также обходят тему собственного бессилия по вопросу выведения из-под огневого контроля ВСУ своей логистики и тему переполненных военных госпиталей", - говорится в сообщении.