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Оккупанты распространяют фейки о "неудачах" ВСУ на Херсонщине, но умалчивают о собственном бессилии, - Соболевский

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Оккупанты распространяют фейки о "неудачах" ВСУ на Херсонщине, но умалчивают о собственном бессилии, - Соболевский
Российские захватчики в своей пропаганде разгоняют фейки о якобы "неудаче" ВСУ в Херсонской области.

Об этом сообщил заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский, передает Цензор.НЕТ.

При этом орки скромно умалчивают и не комментируют количество уничтоженных за эти дни их военных складов, техники, центров принятия военных решений.

Также обходят тему собственного бессилия по вопросу выведения из-под огневого контроля ВСУ своей логистики и тему переполненных военных госпиталей", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • Mykola Trofimenko 138bf09c
    Чим більше поширюють - тим більше вата радіє, а чим більше вата радіє - тим яскравіше горітимуть пєрдаки, коли буде "побєдоносноє отступлєніє"
  • Вася Шевченко f77d76ba
  • адвокат офіс
    Не треба підганяти наших військових. У нас немає тієї переваги, яка б дала можливість швидко наступати
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