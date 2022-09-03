Грузовики, танки, гаубицы: колонна российской техники с 80 единиц двигается в сторону центра Мариуполя, - Андрющенко. ВИДЕО
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В субботу, 3 сентября, во временно оккупированном Мариуполе снова зафиксировали движение российской техники. На этот раз колонну, состоящую с 80 единиц техники.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.
"Фиксуем движение техники. 9:09 по пр. Металлургов в сторону центра очередная большая колонна разнообразной техники: грузовики, танки, гаубицы и топливозаправщики. Всего 80 единиц", - рассказал он.