Новости • Война

Украинские воины на Донетчине уничтожили очередной российский вертолет Ка-52 "Аллигатор" и БПЛА, - Командование Воздушных сил

3 3709
Украинские воины на Донетчине уничтожили очередной российский вертолет Ка-52 "Аллигатор" и БПЛА, - Командование Воздушных сил
Сегодня, 3 сентября, украинские защитники уничтожили очередной вертолет оккупантов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Командовании Воздушных сил ВС Украины.

"3 сентября Воздушные силы Вооруженных сил Украины продолжают уничтожать оккупанта в воздухе. Около 10:30 на Донетчине зенитными ракетными подразделениями уничтожен очередной вертолет российских оккупантов Ка-52 "Аллигатор" и беспилотный летательный аппарат "Форпост", - сказано  в сообщении.

Смотрите также: За трое суток "Байрактары" уничтожили техники оккупантов на общую сумму около $26,5 млн, - Залужный. ВИДЕО

ТОП-новости

все новости