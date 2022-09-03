Эрдоган и Путин обсудили ситуацию в Украине и "расширение экономических связей", - росСМИ
4 94723
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с российским диктатором Путиным.
Об этом сообщает РИА Новости, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что стороны обсудили ситуацию в Украине, Эрдоган отметил "конструктивную роль России в организации миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС".
Кроме того, обсуждалась реализация заключенного в Стамбуле "зернового соглашения" и расширения экономических связей.