Эрдоган и Путин обсудили ситуацию в Украине и "расширение экономических связей", - росСМИ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с российским диктатором Путиным.

Об этом сообщает РИА Новости, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что стороны обсудили ситуацию в Украине, Эрдоган отметил "конструктивную роль России в организации миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС".

Кроме того, обсуждалась реализация заключенного в Стамбуле "зернового соглашения" и расширения экономических связей.

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