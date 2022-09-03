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Эрдоган и Путин обсудили ситуацию в Украине и "расширение экономических связей", - росСМИ

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Эрдоган и Путин обсудили ситуацию в Украине и "расширение экономических связей", - росСМИ
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с российским диктатором Путиным.

Об этом сообщает РИА Новости, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что стороны обсудили ситуацию в Украине, Эрдоган отметил "конструктивную роль России в организации миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС".

Кроме того, обсуждалась реализация заключенного в Стамбуле "зернового соглашения" и расширения экономических связей.

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Топ комментарии

  • Серж Пир
    Они просто в разных тюрьмах сидеть будут. Один в Гааге. Второй - в Украине.
  • piligrim
    інструмент для розширення економічних зв'язків...
  • Александр Бычик
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