Захватчики решили запретить ввоз лекарств на временно оккупированные территории, - мэр Мелитополя Федоров
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Российские захватчики нарушают нормы международного гуманитарного права во временно оккупированном Мелитополе.
Об этом в Telegram сообщил мэр Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
"Они (российские оккупанты. – Ред.) решили запретить ввоз на временно оккупированные территории любых товаров первой необходимости, включая жизненно необходимые лекарства и средства гигиены для детей и взрослых.
Тысячи мелитопольцев, страдающих хроническими заболеваниями, могут оказаться на грани жизни и смерти. Ведь приобрести в городе лекарства импортного производства невозможно", - подчеркнул глава города.