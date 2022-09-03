Захватчики решили запретить ввоз лекарств на временно оккупированные территории, - мэр Мелитополя Федоров

Российские захватчики нарушают нормы международного гуманитарного права во временно оккупированном Мелитополе.

Об этом в Telegram сообщил мэр Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Они (российские оккупанты. – Ред.) решили запретить ввоз на временно оккупированные территории любых товаров первой необходимости, включая жизненно необходимые лекарства и средства гигиены для детей и взрослых.

Тысячи мелитопольцев, страдающих хроническими заболеваниями, могут оказаться на грани жизни и смерти. Ведь приобрести в городе лекарства импортного производства невозможно", - подчеркнул глава города.

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